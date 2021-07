Alluvioni in Germania: oltre 40 morti, molti dispersi. Merkel "scioccata" (Di giovedì 15 luglio 2021) Il bilancio delle Alluvioni in Germania occidentale si aggiorna costantemente ed è sempre più drammatico. Angela Merkel si dice “scioccata” per i 42 morti e 70 dispersi che però crescono di ora in ora. Nei laender di Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato sono centinaia le persone messe in salvo dalle loro case anche utilizzando imbarcazioni. L’esercito è intervenuto per i soccorsi con 500 soldati in sei circoscrizioni. La cancelliera Angela Merkel, oggi a Washington, ha espresso, attraverso un tweet del suo portavoce Steffen Seibert, il cordoglio per le vittime e i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Il bilancio delleinoccidentale si aggiorna costantemente ed è sempre più drammatico. Angelasi dice “” per i 42e 70che però crescono di ora in ora. Nei laender di Nordreno-Vestfalia e Renania-Palatinato sono centinaia le persone messe in salvo dalle loro case anche utilizzando imbarcazioni. L’esercito è intervenuto per i soccorsi con 500 soldati in sei circoscrizioni. La cancelliera Angela, oggi a Washington, ha espresso, attraverso un tweet del suo portavoce Steffen Seibert, il cordoglio per le vittime e i ...

Advertising

repubblica : ?? Maltempo in Germania, forti piogge provocano alluvioni e crolli: almeno 21 morti e 70 dispersi. 'Situazione dramm… - rtl1025 : ?? Sono almeno 42 i morti per le alluvioni che hanno colpito la #Germania. E' il nuovo drammatico bilancio della polizia - Spectra_anna : RT @federico_bosco: Finora sono almeno 42 i morti per le alluvioni in Germania, ancora tanti i dispersi. Una tragedia di metà luglio molto… - Petartrzz : RT @federico_bosco: Finora sono almeno 42 i morti per le alluvioni in Germania, ancora tanti i dispersi. Una tragedia di metà luglio molto… - HuffPostItalia : Alluvioni in Germania: oltre 40 morti, molti dispersi. Merkel 'scioccata' -