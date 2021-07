A Dubai 300 studenti italiani in quarantena | esplode il focolaio al viaggio studio | ora sono 200 positivi

(Di giovedì 15 luglio 2021) Partiti dalla Puglia e arrivati in vacanza alo scorso 30 giugno, ora 200ufficialmente bloccati nella città degli Emirati Arabi a causa di undi Covid-19. Vincitori di una vacanzaorganizzata dall’Inps in collaborazione con Accademia Britannica, tour operato dedicati al turismo studentesco in Italia e all’Estero, i giovani viaggiatori hanno contratto l’infezione, in un cerchio di contagi che si è sempre più allargato. Gli 11 casi iniziali di Covid-19vertiginosamente aumentati dopo i risultati del doppio tampone salendo a ...

Advertising

SkyTG24 : Focolaio Covid, oltre 300 studenti italiani bloccati a Dubai - RaiNews : Gli undici casi iniziali di contagio Covid sono vertiginosamente aumentati dopo i risultati del doppio tampone… - JohSogos : RT @ImolaOggi: Covid, vacanza studio organizzata dall’Inps: 300 studenti italiani bloccati a Dubai - SoniaLaVera : RT @ImolaOggi: Covid, vacanza studio organizzata dall’Inps: 300 studenti italiani bloccati a Dubai - ImolaOggi : Covid, vacanza studio organizzata dall’Inps: 300 studenti italiani bloccati a Dubai -

Ultime Notizie dalla rete : Dubai 300

Restano bloccati ai circastudenti italiani, compresi numerosi pugliesi, partiti lo scorso 30 giugno, vincitori di una vacanza studio organizzata dall'Inps in collaborazione con Accademia Britannica, tour ...Restano bloccati ai circastudenti italiani, compresi numerosi pugliesi, partiti lo scorso 30 giugno, vincitori di una vacanza studio organizzata dall'Inps in collaborazione con Accademia Britannica, tour ...Circa 300 ragazzi sono bloccati a Dubai, in seguito al contagio da Covid di oltre metà di loro. Erano in vacanza premio.Restano bloccati a Dubai i circa 300 studenti italiani, compresi numerosi pugliesi, partiti lo scorso 30 giugno, vincitori di una vacanza studio organizzata dall’Inps in collaborazione ...