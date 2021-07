Zaia”Vaccinazione deve essere volontaria,contare ricoveri e non contagi” (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' come dire che i vaccini sono obbligatori. E' una scelta che deve essere valutata attentamente e non con superficialità». Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente del Veneto Luca Zaia, commenta le misure francesi sul green pass. «Bisogna anche tenere conto – aggiunge – che noi ora non abbiamo vaccini per tutti. Quindi, di fronte a una costrizione più o meno diretta dovremmo essere in grado di garantire a tutti la vaccinazione. Così non è, purtroppo. Ma c'è un altro ostacolo, che noi abbiamo già sperimentato». In Veneto “siamo stati richiamati dal garante della Privacy perchè chiediamo il green pass ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E' come dire che i vaccini sono obbligatori. E' una scelta chevalutata attentamente e non con superficialità». Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il presidente del Veneto Luca Zaia, commenta le misure francesi sul green pass. «Bisogna anche tenere conto – aggiunge – che noi ora non abbiamo vaccini per tutti. Quindi, di fronte a una costrizione più o meno diretta dovremmoin grado di garantire a tutti la vaccinazione. Così non è, purtroppo. Ma c'è un altro ostacolo, che noi abbiamo già sperimentato». In Veneto “siamo stati richiamati dal garante della Privacy perchè chiediamo il green pass ...

