Xbox sta lanciando un nuovo aggiornamento per impedire ai bambini di spendere soldi in microtransazioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'app Xbox Family Settings sta ricevendo un aggiornamento che consentirà a genitori di impostare limiti di spesa sulle microtransazioni per i propri figli. Xbox ha annunciato questa notizia rivelando che i genitori hanno richiesto opzioni per monitorare e gestire le spese dei propri figli dallo scorso anno. Il prossimo aggiornamento dell'app Xbox Family Settings porterà finalmente queste opzioni e altro ancora. La prima delle tre funzionalità relative ai limiti di spesa in arrivo nell'app è la possibilità per i genitori di impostare limiti di spesa. I genitori saranno in grado di gestire ...

zazoomblog : Xbox sta creando più giochi narrativi che mai investendo in progetti nuovi e rischiosi - #creando #giochi… - misteruplay2016 : Xbox sta ‘creando più giochi narrativi che mai’ in questo periodo ‘investendo in progetti nuovi e rischiosi’ - Eurogamer_it : #Xbox sta creando 'più giochi narrativi' e investendo in 'progetti nuovi e rischiosi'. - Stoupwhiff : La serie di corse su pista targata Codemasters sta scaldando i motori per un nuovo anno di sfide. F1 2021 debutta i… - TheGamesMachine : L'agenzia di un attore che ha paura del #modding su #PC? Sta accadendo davvero, ed è quella di #TakuyaKimura, inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox sta Videogiochi, i titoli online da scaricare gratis a luglio 2021 Siamo nel 1899, in un Far West che sta cambiando per sempre per opera del progresso tecnologico e ... Altri titoli per PS e Xbox Gratis, su Playstation Plus c'è anche "WWE 2K Battlegrounds", mentre su ...

Xbox avrà il suo The Last of Us? In sviluppo 'più giochi narrativi che mai' Xbox ha fatto di giochi online e servizi una vocazione, ma in questo momento ha "più giochi narrativi che mai" in uscita. L'etichetta di Xbox Game Pass sta puntando sulla diversità del proprio catalogo, e questo vuol dire che possiamo aspettarci delle sorprese nella sua proposta single - player e story - driven. Già quest'anno vedremo ...

Xbox Cloud Gaming, la nostra prova su PC Tom's Hardware Italia Xbox Live, il logo sparisce dal Microsoft Store: un altro passo verso il pensionamento? Adesso c'è scritto solamente Xbox, come potete vedere in calce a questa notizia. Quella che potrebbe essere solo una banale modifica visiva, è stata vista da alcuni come un ulteriore passo verso il ...

Google Stadia, nuovo abbonamento contro il Game Pass di Xbox Google Stadia prova a dar fastidio a Xbox e PlayStation e si inventa una nuova ripartizione per solleticare i developer.

