Un disco metal di Ed Sheeran non ci sarà: “Non potrei entrare in quel mondo” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle ultime ore i social sono impazziti per un improbabile disco metal di Ed Sheeran. Il cantautore britannico di Halifax, infatti, ha rilasciato un’intervista in cui ha confessato la sua passione per il death metal quando era bambino. Ha anche snocciolato nomi che non sono proprio cose da boyband, come gli Slipknot di Corey Taylor e i Cradle Of Filth di Dani Filth. Tuttavia, una sua frase è stata estrapolata e travisata, lasciando credere nella sua pentola delle novità ci siano borchie e total black. Domenica 11 luglio Ed Sheeran è stato intervistato dal Sun e il tabloid britannico ha riportato un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nelle ultime ore i social sono impazziti per un improbabiledi Ed. Il cantautore britannico di Halifax, infatti, ha rilasciato un’intervista in cui ha confessato la sua passione per il deathquando era bambino. Ha anche snocciolato nomi che non sono proprio cose da boyband, come gli Slipknot di Corey Taylor e i Cradle Of Filth di Dani Filth. Tuttavia, una sua frase è stata estrapolata e travisata, lasciando credere nella sua pentola delle novità ci siano borchie e total black. Domenica 11 luglio Edè stato intervistato dal Sun e il tabloid britannico ha riportato un ...

