Toscana, alloggi Erp: via libera alla modifica della legge regionale. Contraria la Lega (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si introduce una piu' articolata premialita' nella formulazione della graduatoria per la residenza, gia' a partire dai tre anni di residenza o attivita' lavorativa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 luglio 2021) Si introduce una piu' articolata premialita' nella formulazionegraduatoria per la residenza, gia' a partire dai tre anni di residenza o attivita' lavorativa L'articolo proviene da Firenze Post.

