Roma, paura al pronto soccorso: clochard si cosparge d'alcol e si dà fuoco (Di mercoledì 14 luglio 2021) paura e scompiglio nel primo pomeriggio di oggi quando un uomo, dopo essersi recato davanti il pronto soccorso dell'ospedale Vannini, si è dato fuoco. Il gesto folle è stato compiuto da un uomo di 57 anni – senza fissa dimora- che, alle 14:00 circa, prima si è cosparso con l'alcool e poi si è dato fuoco ad una gamba. A lanciare l'allarme è stato un maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Casal Bertone che, libero dal servizio, si trovava lì. Immediati sono stati i soccorsi da parte del personale sanitario che ha prontamente spento le fiamme, già estese in altre parti del corpo. Una volta calmato ...

