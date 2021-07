Roberta Di Padua lascia i social e svela un suo grande problema | “Ho fatto finta di niente ma…” VIDEO

(Di mercoledì 14 luglio 2021) In queste oreDihaun annuncio inaspettato che riguarda la sua presenza sui. Nello specifico, la dama ha detto che lascerà il suo profilo Instagram a causa di alcune situazioni che sta vivendo. Da un po’ di tempo a questa parte, la donna ha palesato un certo malessere, per tale L'articolo proviene da KontroKultura.

'Uomini e Donne', l'annuncio clamoroso della damaDi: 'Me ne vado, ma torno presto'. Cosa è successo?Di, protagonista indiscussa delle dinamiche del trono over, ha preso una decisione sicuramente inaspettata agli occhi ...La dama di Uomini e donne,diha fatto sapere ai suoi fan attraverso un messaggio social di aver preso un'importante decisione Senza ombra di dubbio,Diè una delle protagonista indiscusse di Uomini ...Una ex dama del Trono Over di Uomini e donne ha preso una decisione improvvisa quanto drastica: Roberta Di Padua, ex di Riccardo Guarnieri, lascia almeno ...Trono over, Roberta Di Padua dopo la turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri prende una “drastica” decisione: ecco quale. Roberta Di Padua è stata una delle protagoniste dell’ultima stagione del T ...