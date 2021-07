Olimpiadi | casi in aumento in Giappone | ma il Cio rassicura | 85% di atleti vaccinati

Advertising

ultimenews24 : Impennata di contagi da coronavirus a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020: il numero di nuovi ca… - francang1950 : RT @Adnkronos: #Tokyo, più di 1.100 casi a 9 giorni dall’inizio delle #Olimpiadi ‘blindate’. - LIDAMUGNAI : RT @Adnkronos: #Tokyo, più di 1.100 casi a 9 giorni dall’inizio delle #Olimpiadi ‘blindate’. - Adnkronos : #Tokyo, più di 1.100 casi a 9 giorni dall’inizio delle #Olimpiadi ‘blindate’. - Francesco_Roux : Le medaglie che vinceranno i nostri atleti alle Olimpiadi non valgono meno di una rete agli Europei. Qualunque spor… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi casi

Arrivano i primi esponenti delle squadre nazionali a nove giorni dall'inizio dei tormentati Giochi olimpici definitivamente chiusi al pubblico per la nuova ondata di contagi da Covid che sta colpendo ...Leggi anche, più di 1.000covid a Tokyo in 24 ore Il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 ha reso noto intanto che sulle oltre 8mila persone coinvolte nei Giochi che si sono recate in ...Il caso di positività riguarda un membro dell’entourage che ... tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il ...Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono ormai alle porte: ecco qui tutto che dovete sapere, dall'inizio della gare fino agli atleti italiani da seguire ...