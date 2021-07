Mercato Juventus | il Milan piomba sull’esterno | possibile cessione

(Di mercoledì 14 luglio 2021)– Dopo aver archiviato la vittoriosa campagna europea con l’Italia, Federico Bernardeschi, o meglio il suo agente Mino Raiola, è atteso ad un summit con gli uominibianconero per capire le reali possibilità di restare a Torino. Cherubini vorrebbe cederlo per ricavare qualcosa dalla sua vendita, anche perché il suo contratto scade nel 2022, e il timore di perderlo a parametro zero è sempre più importante. I bianconeri, però, continuano a valutarlo non meno di 20 milioni di euro, una cifra che fino a questo momento ha “scoraggiato” la concorrenza., Pioli vuole ...

Pavel Nedved ha parlato a margine dei sorteggi del calendario di Serie A: dalle parole di Sarri alle trattative di mercato ...Chiellini e Spinazzola sono sul taccuino di diversi top club. Parola del loro agente Davide Lippi: Euro 2020 ha aumentato le loro quotazioni.