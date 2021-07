Medjugorje, messaggio per oggi: “Vi invito a vivere i messaggi che vi ho dato” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Madonna nel suo messaggio del 25 febbraio 1996 ci esorta a vivere il messaggio più importante che ci ha dato. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio di Medjugorje del 25 febbraio 1996 alla L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Madonna nel suodel 25 febbraio 1996 ci esorta ailpiù importante che ci ha. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adidel 25 febbraio 1996 alla L'articolo proviene da La Luce di Maria.

