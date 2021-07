Matteo Berrettini, un italiano con la residenza a Montecarlo (Di mercoledì 14 luglio 2021) :Bruno Rolandi: Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così di chi è andato a Wimbledon, ha perso, ma risulta il vero vincitore. I media internazionali – per tacere dei social che vanno dai casti complimenti al commento pornografico – celebrano Berrettini più dell’impeccabile/implacabile Djokovic. Bello come un dio greco (e lo sa, non è una prerogativa femminile), bravo come il tennista italiano che è arrivato alla finale del tournament internazionale di tennis per eccellenza dopo 23 anni (sa anche questo), mammone quanto basta per far innamorare metà del globo terracqueo, pesci compresi (ps: le goccine omeopatiche della mamma? Chiedo per ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 luglio 2021) :Bruno Rolandi: Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così di chi è andato a Wimbledon, ha perso, ma risulta il vero vincitore. I media internazionali – per tacere dei social che vanno dai casti complimenti al commento pornografico – celebranopiù dell’impeccabile/implacabile Djokovic. Bello come un dio greco (e lo sa, non è una prerogativa femminile), bravo come il tennistache è arrivato alla finale del tournament internazionale di tennis per eccellenza dopo 23 anni (sa anche questo), mammone quanto basta per far innamorare metà del globo terracqueo, pesci compresi (ps: le goccine omeopatiche della mamma? Chiedo per ...

Quirinale : #Mattarella: “Quella seconda parata, nell’ultimo rigore, ha reso felici milioni di persone, non soltanto in Italia.… - chetempochefa : “Non smettere mai di sognare Matteo, dietro di te ci saremo sempre anche noi e tutti gli italiani. Ci siamo sentiti… - Palazzo_Chigi : Pronti a ricevere gli #Azzurri e Matteo #Berrettini ????????. Non dimenticate la Coppa ??@vivo_azzurro In diretta dalle… - GVCCILOUIS : RT @paper_doII: per quelli che dicono 'eh ma voi a sessualizzare Matteo Berrettini siete uguali agli uomini che fanno così con le donne' n… - SamSambiagio : RT @atleticaitalia: #atletica sul tetto d'Europa! ???? ?? Merito, passione, spirito di gruppo: Italia prima nel medagliere agli EuroU23 di #T… -