LU-VE Group | fatturato in crescita a 224 | 5 milioni di euro in primo semestre

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – LU-VE, società quotata sull’MTA e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha registrato unprodotti al 30 giugno 2021 pari a 224,5di(+17,6% rispetto al 30 giugno 2020). Nel secondo trimestre 2021 ilè cresciuto del 14,4% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Il portafoglio ordini al 30 giugno 2021 ammonta a 146,3di(+78,3% rispetto al 30 giugno 2020 e +47% rispetto marzo 2021). “Siamo in presenza di una domanda molto attiva, ma con forti tensioni sul mercato degli approvvigionamenti, a ...

LU-VE, società quotata sull'MTA e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha registrato un fatturato prodotti al 30 giugno 2021 pari a 224,5 milioni di euro (+17,6% rispetto al 30 giugno 2020). Nel secondo trimestre 2021 il fatturato è cresciuto del 14,4% rispetto ai primi tre mesi dell'anno. Il portafoglio ordini al 30 giugno 2021 ammonta a 146,3 milioni di euro (+78,3% rispetto al 30 giugno 2020 e +47% rispetto marzo 2021). "Siamo in presenza di una domanda molto attiva, ma con forti tensioni sul mercato degli approvvigionamenti".