L’entusiasmo di George di Cambridge allo stadio ha spinto i troll a insultare il primogenito di William e Kate Che ora vogliono proteggerlo a tutti i costi

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 14 luglio 2021) X Non lo vedremo per un bel po’, il piccolodi. Furiosi ai tanti messaggi di critica e alle minacce postate contro il figlio su Twitter, in occasione della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, i genitoriavrebbero preso la decisione di fargli passare le vacanze il più possibile lontano dagli occhi del pubblico. Lo porteranno prima ad Anmer Hall, la loro residenza di campagna del Norfolk, e poi in Scozia, a Balmoral, dove i ...