La moda a noleggio | sostenibile per davvero?

(Di giovedì 15 luglio 2021) Life&People.it Ildi vestiti usati è un fenomeno già spopolato da tantissimo tempo, un’abitudine ormai frequente negli Stati Uniti, diventa di uso comune anche in Italia. Diversi studi evidenziano come in Italia, molto più della metà dei vestiti acquistati non viene utilizzata quasi mai, armadi stracolmi di capi nuovi destinati a diventare rifiuto per le nostre discariche. Il problema della sostenibilità diventa il focus principale di tutte le piccole e grandi realtà del settore, il fine è quello di ridimensionare non solo il comportamento d’acquisto del cliente ma anche la catena produttiva che sta alla base di un’azienda. ...