Il taglio corto dell’estate è quello di Iris Law a Cannes (Di mercoledì 14 luglio 2021) Se poco tempo fa vi avevamo parlato del taglio corto di Charlene di Monaco, quest’oggi invece traiamo ispirazione da uno degli ultimi red carpet del Festival di Cannes dove ha trionfato l’hair look di Iris Law. La figlia di Jude Law ha optato per un drastico cambio look, abbandonando la chioma castana lunga e fluente e scegliendo un buzz cut biondo ossigenato. Chi seguirà Iris su Instagram avrà già notato da qualche settimana la nuova acconciatura, un cambio look che ha raggiunto il massimo splendore sul tappeto rosso della kermesse cinematografica, dove la figlia di Jude Law ha presenziato con indosso un ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 14 luglio 2021) Se poco tempo fa vi avevamo parlato deldi Charlene di Monaco, quest’oggi invece traiamo ispirazione da uno degli ultimi red carpet del Festival didove ha trionfato l’hair look diLaw. La figlia di Jude Law ha optato per un drastico cambio look, abbandonando la chioma castana lunga e fluente e scegliendo un buzz cut biondo ossigenato. Chi seguiràsu Instagram avrà già notato da qualche settimana la nuova acconciatura, un cambio look che ha raggiunto il massimo splendore sul tappeto rosso della kermesse cinematografica, dove la figlia di Jude Law ha presenziato con indosso un ...

