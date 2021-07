Il padre di Vlasic conferma | “C’è qualcosa con il Milan Non posso dire altro”

Advertising

tony62550278 : RT @cmdotcom: #Milan , parla il padre di #Vlasic : 'C'è qualcosa, per ora non posso dire altro...' - calciomercatoit : ???? Il padre di #Vlasic: 'Interesse del #Milan? C'è qualcosa' - Milanista_Serio : #Milan [PT2.1] Nonostante la smentita da Casa #Milan, il padre di #Vlasic ha fatto intuire che c'è una trattativa,… - MilanPress_it : Il padre di Vlasic... ?? - AndreaMurru16 : RT @_DavidLoPan_: Parla il padre di Vlasic: 'Donnarumma figlio di puttana' -

Ultime Notizie dalla rete : padre Vlasic

3 Il nome di Nikolaè sempre più caldo per il Milan , arrivano conferme dirette anche da chi sta più vicino al giocatore. Ildel trequartista croato, Josko, ha commentato a net.hr : 'C'è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non sono ...3 Il nome di Nikolaè sempre più caldo per il Milan , arrivano conferme dirette anche da chi sta più vicino al giocatore. Ildel trequartista croato, Josko, ha commentato a net.hr : 'C'è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non si dovrebbe parlare molto, finché non sono ...Il Milan, dopo aver perso a parametro zero Hakan Calhanoglu, è concentrata sul calciomercato per trovare il sostituto dell’ex numero 10 rossonero. Per gli equilibri tattici di Stefano Pioli, la presen ...Josko Vlasic, ha commentato a net.hr l’interesse del Milan per il proprio figlio Nikola. Il commento sull’operazione: «C’è qualcosa, ma per ora è tutto quello che posso dirti. Queste cose di cui non ...