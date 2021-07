«Il Grillopardo» | rifondare tutto perché tutto resti uguale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 luglio 2021) L'Elevato spariglia le carte per restare l'unico garante e il custode dell'azione politica del Movimento.è lui alla fine che comanda. Una legge non scritta che solo un «parvenu» del potere come Giuseppe Conte poteva pensare Cos'è il genio?» ragionava il Perozzi in Amici miei. «È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione». E Beppe Grillo, in questi quasi dodici anni ritmati da vaffanculo e carezzine, ha dato indubbia prova di estro. Era lui il genio, ovvio. Con le sue improvvisate truppe che invadevano, dal ministero degli Esteri al comune di Troina, a far da figuranti. Così, li ha imbrigliati subito: ...