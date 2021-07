Il gelato tutta frutta che si prepara in due minuti | solo 170 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Estate,. Una volta, tanti anni fa ahinoi, il binomio era obbligato, nel senso che i gelati c’eranod’estate e si pagavano in lirette svalutate. Poi, si sa, le logiche del mercato e la pubblicità hanno fatto in modo che ilci fosse tutto l’anno, ma ciò non toglie che la bella stagione e ilsiano ancora una coppia fortissima, diremmo imprescindibile. Ilsenza panna: undietetico? Sappiamo tutti chee dieta non vanno esattamente d’accordo. Non necessariamente, però. È il caso, per ...