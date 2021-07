Ha un infarto e chiama il medico, ma non viene ricoverato: Francesco muore a 53 anni. Aperta un'inchiesta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Aveva accusato i sintomi dell' e si era fatto visitare a casa da un medico, ma non è stato ricoverato in ospedale ed è morto circa 30 ore dopo. Francesco Conte , agente di polizia locale, aveva 53 ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Aveva accusato i sintomi dell' e si era fatto visitare a casa da un, ma non è statoin ospedale ed è morto circa 30 ore dopo.Conte , agente di polizia locale, aveva 53 ...

