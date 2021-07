Green pass obbligatorio, chef Circiello: 'Misura inattuabile' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Green pass per accedere a bar, ristoranti, trasporti: Alessandro Circiello, noto chef televisivo ed esponente di Federazione italiana cuochi, come si potrebbe gestire una Misura simile in Italia? '... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021)per accedere a bar, ristoranti, trasporti: Alessandro, nototelevisivo ed esponente di Federazione italiana cuochi, come si potrebbe gestire unasimile in Italia? '...

Advertising

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - MediasetTgcom24 : Covid, ristoratori: 'Contrari al green pass per entrare nei locali' #greenpass - DipinoFrancesco : RT @IlariaBifarini: Meloni e Salvini contrari al Green Pass obbligatorio e alle misure di apartheid? Bene, se è questa la loro posizione si… - gaetano_fortini : RT @GiorgiaMeloni: L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la reali… -