Giannelli ANP | fondamentali motivazione e preparazione docenti | lavorare su formazione e aggiornamento

'Non demonizzo la Dad - sottolinea- È un male necessario che se si può evitare, tornando tutti in presenza, credo sia meglio per tutti'. 'La vaccinazione - prosegue il presidente dell'...... ha proseguito il numero uno di' Se invece si riuscisse a vaccinare tutti gli studenti allora sarebbe diverso, ma forse non ce la si fa ' ha conclusoEuropa verde ha depositato, sabato 10 luglio, una risoluzione per impegnare la Giunta della Regione Emilia-Romagna a mettere in campo risorse a sostegno di strategie efficaci e piani di azione per la ...I ragazzi potranno tornare a scuola in presenza come ai tempi pre-Covid? Purtroppo al giorno d’oggi non si hanno ancora informazioni certe, ma il Comitato Tecnico Scientifico parla chiaro: dovranno es ...