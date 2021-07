Diffamazione tramite social, una sentenza della Cassazione contro i leoni da tastiera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione mette in guardia i “leoni da tastiera” sulla Diffamazione con i social. “La diffusione di un messaggio denigratorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di Diffamazione aggravata. Ciò perché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca social, ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di persone.” Questo emerge da una recente sentenza della Suprema Corte di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una recenteSuprema Corte dimette in guardia i “da” sullacon i. “La diffusione di un messaggio denigratorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi diaggravata. Ciò perché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca, ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di persone.” Questo emerge da una recenteSuprema Corte di ...

Ultime Notizie dalla rete : Diffamazione tramite Fedez assolto dall'accusa di diffamazione ... al secolo Federico Leonardo Lucia, è stato assolto a Livorno dall'accusa di diffamazione. L'... ieri ha pubblicato e condiviso tramite social un video nel quale ha informato i suoi fan sull'epilogo ...

Fedez assolto in tribunale: 'Ho vinto contro la biografa di Salvini' ... giornalista e biografa che lo aveva denunciato per diffamazione. Fedez contro Chiara Giannini Dopo l'udienza al tribunale di Livorno il rapper Fedez ha esultato tramite social, dove ha annunciato di ...

Diffamazione a mezzo stampa: carcere solo in casi di eccezionale gravità Altalex Fedez assolto in tribunale: "Ho vinto contro la biografa di Salvini" Fedez è stato assolto in tribunale a Livorno dopo una denuncia per diffamazione da parte della giornalista Chiara Giannini.

Consulta: 'no' al carcere obbligatorio per i giornalisti AGI - Le norme vigenti che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo ... che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la pubblicazione di verità ...

