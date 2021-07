Ddl Zan, Cirinnà pubblica sui social l’applauso di Faraone a Salvini. Il senatore di Iv protesta in Aula. Bagnai (Lega): “Solidarietà al collega” (Di mercoledì 14 luglio 2021) La discussione in Senato sul ddl Zan è iniziata subito con alcune proteste. Al centro della discussione un video, pubblicato sui social dalla senatrice dem Monica Cirinnà che ritrae l'”amore” tra i due Matteo (Renzi e Salvini ndr.). Nelle immagini il renziano, Davide Faraone, insieme ad altri colleghi di Italia Viva, applaude calorosamente al termine del discorso di Matteo Salvini. “La senatrice Monica Cirinnà ha pubblicato un video fatto col suo telefonino rendendomi oggetto di una lapidazione sui social”, ha protestato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) La discussione in Senato sul ddl Zan è iniziata subito con alcune proteste. Al centro della discussione un video,to suidalla senatrice dem Monicache ritrae l'”amore” tra i due Matteo (Renzi endr.). Nelle immagini il renziano, Davide, insieme ad altri colleghi di Italia Viva, applaude calorosamente al termine del discorso di Matteo. “La senatrice Monicahato un video fatto col suo telefonino rendendomi oggetto di una lapidazione sui”, hato a ...

