**Copasir: Pd non partecipa a riunione, 'profili illegittimità presidenza'** (Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug (Adnkronos) - Il Partito Democratico non parteciperà alla odierna riunione del Copasir, convocata per una audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 124/2007. Le motivazioni sono riassunte all'interno di una lettera che le presidenti dei gruppi Pd di Camera e Senato, Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, hanno inviato nella mattinata di oggi ai presidenti di Camera e Senato. "Il Partito Democratico ha rilevato una serie di profili di illegittimità nella prassi seguita dalla presidenza del Copasir per l'audizione odierna, profili che sono stati oggetto di una iniziativa puntuale ...

