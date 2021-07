Company of Heroes 3 disponibile da oggi in una demo. Relic vuole il feedback dei fan (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prima di qualsiasi piano per Company of Heroes 3, Relic ha portato un piccolo gruppo di veterani della serie alla sede di Vancouver per ottenere il loro feedback su come doveva essere il prossimo capitolo. Quindi, questo tanto atteso sequel è stato una sorta di collaborazione tra gli sviluppatori e i fan fin dall'inizio. Sono stati i giocatori che hanno selezionato in modo schiacciante il Mediterraneo come ambientazione, e hanno fornito un feedback dettagliato sugli eserciti giocabili. A partire da oggi, i giocatori possono far parte di questo processo per il titolo che arriverà nel 2022. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Prima di qualsiasi piano perof3,ha portato un piccolo gruppo di veterani della serie alla sede di Vancouver per ottenere il lorosu come doveva essere il prossimo capitolo. Quindi, questo tanto atteso sequel è stato una sorta di collaborazione tra gli sviluppatori e i fan fin dall'inizio. Sono stati i giocatori che hanno selezionato in modo schiacciante il Mediterraneo come ambientazione, e hanno fornito undettagliato sugli eserciti giocabili. A partire da, i giocatori possono far parte di questo processo per il titolo che arriverà nel 2022. ...

