Cda Rai, il Senato elegge De Biasio e Di Majo come nuovi membri (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono Igor De Biasio e Alessandro Di Majo i nuovi consiglieri di amministrazione della Rai nominati in serata dal Senato. Sull'indicazione del primo – ha ottenuto 102 voti –, hanno trovato una convergenza Lega e Fratelli d'Italia. De Biasio infatti è un nome vicino al Caroccio e l'accordo, salvo imprevisti, prevede l'indicazione di Simona Agnes, voluta da FI, a Montecitorio. Resta fuori dai giochi il consigliere uscente Giampaolo Rossi, in quota Fratelli d'Italia, che ha raccolto solo venti preferenze. Una strategia che Salvini e i suoi fedelissimi come Alessandro Morelli sono ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono Igor Dee Alessandro Diconsiglieri di amministrazione della Rai nominati in serata dal. Sull'indicazione del primo – ha ottenuto 102 voti –, hanno trovato una convergenza Lega e Fratelli d'Italia. Deinfatti è un nome vicino al Caroccio e l'accordo, salvo imprevisti, prevede l'indicazione di Simona Agnes, voluta da FI, a Montecitorio. Resta fuori dai giochi il consigliere uscente Giampaolo Rossi, in quota Fratelli d'Italia, che ha raccolto solo venti preferenze. Una strategia che Salvini e i suoi fedelissimiAlessandro Morelli sono ...

