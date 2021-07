Call of Duty Warzone il festival dei cheat ma Activision blocca quello basato su machine learning (Di mercoledì 14 luglio 2021) Barare nei giochi online è sempre stata una cosa presente e di certo anche Call of Duty Warzone non è esente da questa piaga. Dalla sua uscita, Activision ha bannato più di 500.000 persone, un numero sbalorditivo che di sicuro è destinato a crescere. Parlando di cheat, da una settimana a questa parte si parla di un nuovo software in via di sviluppo che funziona sia su PC che su console e che sarebbe praticamente impossibile da rilevare. Sfruttando il machine learning grazie all'intelligenza artificiale, questa applicazione permette di prendere di mira automaticamente le ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Barare nei giochi online è sempre stata una cosa presente e di certo ancheofnon è esente da questa piaga. Dalla sua uscita,ha bannato più di 500.000 persone, un numero sbalorditivo che di sicuro è destinato a crescere. Parlando di, da una settimana a questa parte si parla di un nuovo software in via di sviluppo che funziona sia su PC che su console e che sarebbe praticamente impossibile da rilevare. Sfruttando ilgrazie all'intelligenza artificiale, questa applicazione permette di prendere di mira automaticamente le ...

Advertising

VandalOnline : Call of Duty: Black Ops Cold War será gratuito la semana que viene - Eurogamer_it : #Activision contro il cheat basato su machine learning che non verrà più sviluppato. - infoitscienza : Call of Duty Black Ops Cold War: arriva la Nuke, ecco in quali modalità - infoitscienza : Call of Duty: Warzone sta per ricevere la prima modalità ad obiettivi 20 v 20 - coditalianews : Il pre-dowload dell'aggiornamento di Call of Duty #Warzone é ora disponibile per alcuni utenti di #PS4 & #PS5. ?? P… -