Advertising

PianetaMilan : #Calhanoglu: “Solo #Pioli mi voleva al #Milan. Ora penso solo all’#Inter” - xyz21271663 : @g_lascala Solo una soddisfazione, in questi tempi ibridi, è maggiore di quella dell'addio a #Donnarumma: l'addio a… - CattaDario : RT @marifcinter: #Marotta: 'Calhanoglu? Solo opportunità di mercato, nessuno sgarbo al Milan. Oggi tocca a me prendere uno svincolato dal M… - DrG0nz000 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Calhanoglu? Solo opportunità di mercato, nessuno sgarbo al Milan. Oggi tocca a me prendere uno svincolato dal M… - mmpbowen : @milannight Io ho capito solo il no di Paolo e un Calhanoglu poi il resto non si capisce -

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu Solo

Inizia così l'intervista di Hakana Dazn , il trequartista turco, arrivato all' Inter da ... Io volevoguardare in avanti al mio futuro, con grande rispetto al Milan. Io ho fatto tante ...... direttore tecnico rossonero, non poteva non arrivare la domanda su, ostacolo che Marotta ha aggirato come faceva Alberto Tomba in slalom: 'opportunità di mercato, nessuno ...A tutto Hakan Calhanoglu. Dopo il malore accusato da Christian Eriksen ... per questo non sono né il primo né l'ultimo. Io voglio solo guardare in avanti al mio futuro, con grande rispetto al Milan.Hakan Calhanoglu, ex rossonero e ora all'Inter, è stato intervistato da DAZN. Il suo passaggio dal Milan all'Inter: "Il rumore lo fanno i tifosi, è normale. Per ...