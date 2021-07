Antonino Spinalbese verso Pekin Express in coppia col padre di Belen Rodriguez

(Di mercoledì 14 luglio 2021)fra tre mesi potrebbe lasciare la piccola Luna Marì per partecipare insieme al suocero, Gustavo, alla prima edizione ditrasmessa da Sky. Parola del settimanale Chi. L’indiscrezione è tutt’altro che infondata dato che pare che quest’anno la produzione diabbia messo mano al portafoglio per avere nel cast nomi di punta e sulla cresta dell’onda. “ha conquistato tutti.” – si legge sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. – “da Santiago a Gustavo, il papà di(si ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: è nata Luna Marì! I fans esplodono di gioia - infoitcultura : Lex fidanzata di Antonino Spinalbese commenta la nascita di Luna Mar - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Congratulazioni ?? - infoitcultura : Belen, nasce Luna Marì: la reazione dell’ex di Antonino Spinalbese - DSpettacolo : Belen Rodriguez si mostra sulle stories Instagram mentre allatta la sua piccola Luna Mari. Al suo fianco un emozion… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

Pare infatti che papàabbia organizzato una piccola festicciola di benvenuto per la sua piccoletta, e anche per la compagna. Negli ultimi anni è diventata un'usanza, o una moda, ...Lei esono rientrati a Milano , dove ad attenderli hanno trovato il resto della famiglia e il figlio della showgirl Santiago , impaziente di poter conoscere la sua sorellina. Per ...Belen ha condiviso nelle sue storie di Instagram l’emozionante abbraccio tra Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese che hanno avuto modo di conoscersi ufficialmente. La Rodriguez ha dato alla luce ...Santiago De Martino, primogenito di Belen Rodriguez, ha incontrato per la prima volta la sorellina Luna Marì. La showgirl ha postato sul social una foto in cui il bambino tiene in braccio la neonata.