Variante Delta, l'Italia corre verso le nuove restrizioni Zone gialle in agosto, poi arancioni e lockdown locali (Di martedì 13 luglio 2021) Rallentano le vaccinazioni, con più di 2,5 milioni di over 60 che non hanno fatto nemmeno la prima dose. Al tempo stesso, cresce il rapporto tra tamponi e positivi, anche se il numero di ospedalizzazioni e vittime resta molto basso. Il quadro non è certo positivo e osservando quanto sta accadendo in giro per il mondo e per l'Europa è evidente come l'Italia stia andando dritta... Segui su affarItaliani.it

