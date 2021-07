Una notte sotto le stelle con Airbnb nella mini casa sostenibile (Di martedì 13 luglio 2021) Quest’estate Airbnb porta a dormire sotto il cielo stellato, nel mezzo della natura più incontaminata del Parco Naturale delle Alpi Marittime, l’area protetta più grande del Piemonte. Qui, a 2.400 metri di altitudine, circondati dalle vette e con vista sul Lago delle Portette, si trova la Starsbox, una mini casa completamente sostenibile e realizzata in legno di pino, ispirata agli antichi rifugi dei pastori e disegnata, grazie al suo tetto apribile, proprio per ammirare le stelle. Il progetto guarda al nuovo trend dell’estate 2021, che vede le ricerche degli italiani verso le ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 luglio 2021) Quest’estateporta a dormireil cielo stellato, nel mezzo della natura più incontaminata del Parco Naturale delle Alpi Marittime, l’area protetta più grande del Piemonte. Qui, a 2.400 metri di altitudine, circondati dalle vette e con vista sul Lago delle Portette, si trova la Starsbox, unacompletamentee realizzata in legno di pino, ispirata agli antichi rifugi dei pastori e disegnata, grazie al suo tetto apribile, proprio per ammirare le. Il progetto guarda al nuovo trend dell’estate 2021, che vede le ricerche degli italiani verso le ...

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ?? #Italia campione d’Europa, è festa in piazza: maxischermi e caroselli, una notte infin… - Raiofficialnews : Una notte di emozioni tra gli spalti, davanti alle televisioni, nelle piazze delle città italiane. ?????? Grazie… - FIGC : Italia campione d'Europa, è festa in piazza: maxischermi e caroselli, una notte infinita per il trionfo azzurro… - MelaniaBen2211 : RT @yleniaindenial: La sposa in giro per Carrara perché Bernardeschi è in ritardo poi quando arriva si presenta con macchina tamarra, magli… - Emilystellaemi2 : RT @enpaonlus: Ente Nazionale Protezione Animali -