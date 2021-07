UFFICIALE - Ritiro Dimaro, ecco come vedere le amichevoli e gli allenamenti del Napoli (Di martedì 13 luglio 2021) In occasione del Ritiro estivo di Dimaro Folgarida (15 - 25 luglio), in collaborazione con l’APT della Val Di Sole, che gestirà gli ingressi agli eventi, la SSC Napoli è lieta di riabbracciare i propri tifosi e di illustrarne il calendario completo. Al seguente link, è presente il programma degli allenamenti ai quali i tifosi potranno assistere, previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici: https://moduloaccessoRitiro2021.sscNapoli.it L’Ordinanza della Provincia autonoma di Trento n°77 del 2 luglio 2021 riguardante i protocolli per la visione degli eventi sportivi, nei ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 13 luglio 2021) In occasione delestivo diFolgarida (15 - 25 luglio), in collaborazione con l’APT della Val Di Sole, che gestirà gli ingressi agli eventi, la SSCè lieta di riabbracciare i propri tifosi e di illustrarne il calendario completo. Al seguente link, è presente il programma degliai quali i tifosi potranno assistere, previa prenotazione, registrando i propri dati anagrafici: https://moduloaccesso2021.ssc.it L’Ordinanza della Provincia autonoma di Trento n°77 del 2 luglio 2021 riguardante i protocolli per la visione degli eventi sportivi, nei ...

Spazio_Napoli : UFFICIALE - Ritiro Dimaro, ecco come vedere le amichevoli e gli allenamenti del Napoli - gilnar76 : UFFICIALE - Ritiro Dimaro, ecco come vedere le amichevoli e gli allenamenti del #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: UFFICIALE - Le due amichevoli del ritiro a Dimaro del #Napoli saranno a pagamento, sia Napoli-Bassa Anaunia che Napoli… - TeofiloSteven : RT @FraNasato: Come riportato dal profilo Twitter ufficiale della società russa questa sera alle 19 in programma l'amichevole che chiude il… - EM1998_ : RT @FraNasato: Come riportato dal profilo Twitter ufficiale della società russa questa sera alle 19 in programma l'amichevole che chiude il… -