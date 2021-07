Tour de France 2021, Colbrelli secondo con rimpianti a Saint-Gaudens. Numero di Konrad (Di martedì 13 luglio 2021) La sedicesima tappa del Tour de France 2021 porta in dote soddisfazione ma anche parecchi rimpianti per l’Italia, che oggi ha davvero toccato concretamente la possibilità di vincere la prima frazione di questa edizione. L’arrivo di Saint-Gaudens ha infatti visto la grande prestazione di Sonny Colbrelli, che in maglia di campione italiano ha conquistato la seconda posizione alle spalle di un sontuoso Patrick Konrad. L’austriaco della Bora-Hansgrohe ha messo a segno un vero e proprio Numero, con un assolo sul Col de Portet-d’Aspet che lo ha ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) La sedicesima tappa deldeporta in dote soddisfazione ma anche parecchiper l’Italia, che oggi ha davvero toccato concretamente la possibilità di vincere la prima frazione di questa edizione. L’arrivo diha infatti visto la grande prestazione di Sonny, che in maglia di campione italiano ha conquistato la seconda posizione alle spalle di un sontuoso Patrick. L’austriaco della Bora-Hansgrohe ha messo a segno un vero e proprio, con un assolo sul Col de Portet-d’Aspet che lo ha ...

