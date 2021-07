Tommaso Zorzi | “Non me ne frega un ca**o degli Europei” E viene ricoperto di insulti

(Di martedì 13 luglio 2021)è nuovamente nell’occhio del ciclone. Il motivo? Alcune sue dichiarazioni sulla vittoria della Nazionale italiana a Euro 2020. “Per quanto riguarda gli, sì sono contento ma di base non me neun caz*o“, ha dichiarato l’influencer su Instagram. Poi ha spiegato: “Una cosa ovviamente non esclude l’altra. Ma se mai dovessi scendere io in piazza a festeggiare qualcosa, scenderei in piazza a festeggiare la libertà e i diritti di tutti. Ma ribadisco che la vittoria di ieri sera, per la maggior parteitaliani, è stata liberatoria e andava giustamente stra-festeggiata”. L’ultimo ...

Successivamente l' amica diha anche confessato di essersi alzata molto presto stamattina perchè vuole finalmente risolvere un problema legato ai suoi capelli:racconta la sua serata al Luna Park: 'Ho avuto paura, volevo morire'sta passando questi giorni in vacanza in Sicilia insieme al suo fidanzatoStanzani . Ovviamente ...Nel palinsesto Mediaset sta per far ritorno la Talpa, un reality show che vede come protagonisti dei Vip. Lo scopo del gioco è trovare e ...Tommaso Zorzi si trova in compagnia del fidanzato Tommaso Stanzani immerso in un bellissimo luogo naturale siciliano. Zorzi è alla ricerca di relax ...