Tenta violenza sessuale a danno di due minori: 46enne in manette (Di martedì 13 luglio 2021) Roma – E' in attesa della convalida da parte dell'autorità giudiziaria il fermo che gli agenti del commissariato Viminale, diretto da Mauri Baroni, hanno effettuato in collaborazione con la Sezione Volanti diretta da Massimo Improta e della Squadra Mobile di Viterbo nei confronti di un 46enne di origini bengalese, identificato con un indagine lampo come responsabile di un Tentativo di violenza sessuale ai danni di due ragazze minori. Le vittime, due ragazze di 15 e 16 anni, sono state avvicinate dall'uomo alla stazione Termini, dopo che le stesse si erano allontanate da una casa famiglia di Viterbo.

