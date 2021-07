Temptation Island: una coppia che dovrebbe sposarsi a breve è in crisi (Di martedì 13 luglio 2021) crisi per una coppia di Temptation Island Una delle coppie più discusse di Temptation Island è senza dubbio quella formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. I due, insieme da ben 17 anni, hanno partecipato al reality lo scorso anno, e fin da subito sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Proprio Alberto infatti si era avvicinato alla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 luglio 2021)per unadiUna delle coppie più discusse diè senza dubbio quella formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso. I due, insieme da ben 17 anni, hanno partecipato al reality lo scorso anno, e fin da subito sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Proprio Alberto infatti si era avvicinato alla L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : Temptation Island: una coppia che dovrebbe sposarsi a breve è in crisi - #Temptation #Island: #coppia #dovrebbe - finallybarbos : Dai su tornate a commentare temptation island e il gfvip e fare la disamina di come harry styles sia gay - infoitcultura : Gli italiani preferiscono Temptation Island alla Notte degli Azzurri - azuccherozero : RT @ChiaraBottini: Basta con tutto questo sport che reca seco esternazioni triviali prive di eleganza, che ci abbruttiscono e torniamo all’… - Novella_2000 : Crisi per una coppia di #TemptationIsland che dovrebbe sposarsi a breve -