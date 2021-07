Omofobia: Pillon, 'ddl Zan incostituzionale' (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Siamo qui a discutere di questo ddl contro cui hanno alzato la voce non solo pericolose associazioni omofobe, ma anche tanti moderati. L'articolo 1 del ddl Zan viola l'articolo 3 della Costituzione come ha detto un insigne giurista del calibro di Giovanni Maria Flick in audizione" ma vi sono "molti altri problemi di costituzionalità". Così Simone Pillon in aula sulla pregiudiziale di incostituzionalità presentata dalla Lega sul ddl Zan. "Chiedo ai colleghi" che sono a favore del ddl Zan "se sarà ancora possibile parlare contro il matrimonio dello stesso sesso o dichiararsi contrari alla maternità surrogata o se tutto questo sarà letto come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - "Siamo qui a discutere di questo ddl contro cui hanno alzato la voce non solo pericolose associazioni omofobe, ma anche tanti moderati. L'articolo 1 del ddl Zan viola l'articolo 3 della Costituzione come ha detto un insigne giurista del calibro di Giovanni Maria Flick in audizione" ma vi sono "molti altri problemi di costituzionalità". Così Simonein aula sulla pregiudiziale di incostituzionalità presentata dalla Lega sul ddl Zan. "Chiedo ai colleghi" che sono a favore del ddl Zan "se sarà ancora possibile parlare contro il matrimonio dello stesso sesso o dichiararsi contrari alla maternità surrogata o se tutto questo sarà letto come ...

