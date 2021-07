Nord d'Italia in ginocchio per il maltempo: frane e allagamenti in Val d'Ossola (Di martedì 13 luglio 2021) Come riportato da Novara Today , a Crodo, a causa delle forti piogge, il fiume Toce è esondato nella zona di Verampio, dove sono state evacuate due abitazioni. A Baceno, invece, la strada comunale ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 luglio 2021) Come riportato da Novara Today , a Crodo, a causa delle forti piogge, il fiume Toce è esondato nella zona di Verampio, dove sono state evacuate due abitazioni. A Baceno, invece, la strada comunale ...

Advertising

Avvenire_Nei : Fra' Drago eletto provinciale dei domenicani del Nord Italia - Corriere : Italia-Inghilterra: scozzesi, gallesi e irlandesi del Nord faranno il tifo per gli azzurri (contro gli inglesi) - 17Directioner : @R34DYTORUN di alcuni bambini che vivono in condizioni non ottime e li mandano da alcune famiglie nel nord italia p… - Cristin71354717 : RT @massimo4951: La piccola Mya cerca casa Ma a luglio è davvero un impresa! Ci proviamo lo stesso lei è fiduciosa in voi Futura taglia med… - keengin : @Fistazolam Posso dire? Tutto il nord est Italia -