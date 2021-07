Mancini e la scommessa | «Se vinciamo | vado in bus fino a Lauria»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 luglio 2021) Prima di Euro 2020 ladi: in caso di vittoria, viaggio Bologna-in pullman. Ecco Il video Come riportato da Sky Sport, è diventato virale il video in cui Robertofa un fioretto con degli amici in caso di vittoria della sua Italia agli Europei. Come si sente nel video, in caso di successo il ct si sarebbe impegnato in un viaggio da Bologna a(Basilicata) da fare esclusivamente in pullman. Il tragitto della tratta presa in considerazione è di 755 chilometri, tratta non esattamente ideale da percorre in bus. Su Twitter, il video si è propagato subito dopo la ...