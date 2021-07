Maltempo in Piemonte, esonda il fiume Toce: famiglie isolate (Di martedì 13 luglio 2021) Maltempo in Piemonte e in gran parte del Nord Italia. Frana sulla statale in Val Formazza e allerta gialla in Emilia fino a giovedì fiume Toce (screen YouTube)Piogge torrenziali in Piemonte mentre parte dell’Italia è stretta nella morsa del caldo. Il fiume Toce ha rotto gli argini a Crodo, nella Verbano, e ha inondato alcune zone come a Verampio dove l’acqua ha raggiunto anche la centrale elettrica. Situazione difficile nelle valli ossolane dove tre famiglie sono rimaste isolate. In Val Formazza, in località Foppiano, ... Leggi su ck12 (Di martedì 13 luglio 2021)ine in gran parte del Nord Italia. Frana sulla statale in Val Formazza e allerta gialla in Emilia fino a giovedì(screen YouTube)Piogge torrenziali inmentre parte dell’Italia è stretta nella morsa del caldo. Ilha rotto gli argini a Crodo, nella Verbano, e ha inondato alcune zone come a Verampio dove l’acqua ha raggiunto anche la centrale elettrica. Situazione difficile nelle valli ossolane dove tresono rimaste. In Val Formazza, in località Foppiano, ...

ArpaPiemonte : Allerta gialla per maltempo diffuso sul Piemonte nel pomeriggio con #temporali anche localmente molto forti. Attenu… - repubblica : Maltempo in Piemonte: allagamenti e frane nel Verbano, violenta grandinata su Torino - emergenzavvf : #Maltempo, 370 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco nelle ultime 24 ore in #Piemonte #Lombardia e #Veneto. Squ… - TheNightLizard : RT @ArpaPiemonte: Allerta gialla per maltempo diffuso sul Piemonte nel pomeriggio con #temporali anche localmente molto forti. Attenuazione… - quotidianopiem : Maltempo 13 luglio, danni a Torino e in diverse zone del Piemonte -