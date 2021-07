L'infermiera no - vax: 'No fate i vaccini, siamo un esperimento'. Poi muore di Covid, aveva 21 anni (Di martedì 13 luglio 2021) Un' dell'ospedele Ochsner Lafayette General (Louisiana) è per complicazioni da : lo riportano i media locali, oltre che i post sui social media di amici e colleghi di lavoro. , infermiera del pronto ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Un' dell'ospedele Ochsner Lafayette General (Louisiana) è per complicazioni da : lo riportano i media locali, oltre che i post sui social media di amici e colleghi di lavoro. ,del pronto ...

Advertising

GufoItaliano : @ChristianBisti @dietrolapolitic @LadyShaker84 I dati dicono diversamente I vax presentano meno contagi evidenti (c… - tiziana_lisa : @Claudio81133843 Ma maledetto lei cretino. Non li legge i giornali locali? Non si rende conto di quanta gente muore… - StefaniaVaselli : RT @liliaragnar: #Uk Donna muore dopo 5 settimane, aveva ricevuto il vax in Australia 1 dose #Astrazeneca #India Donna muore tornando a cas… - d_essere : RT @liliaragnar: #Uk Donna muore dopo 5 settimane, aveva ricevuto il vax in Australia 1 dose #Astrazeneca #India Donna muore tornando a cas… - chisena66 : RT @liliaragnar: #Uk Donna muore dopo 5 settimane, aveva ricevuto il vax in Australia 1 dose #Astrazeneca #India Donna muore tornando a cas… -