Lecco: autista salva 25 bambini da autobus in fiamme (Di martedì 13 luglio 2021) L'incidente in provincia di Lecco nei pressi del lago di Como avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se l'autista non si fosse accorto che qualcosa non andava Venticinque ragazzini di età tra i 14 e i 16 anni sono stati messi in salvo subito prima che un autobus prendesse fuoco all'interno di una galleria. La tragedia solo, per fortuna, sfiorata, ha avuto luogo sulla corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.45 nella galleria Fiumelatte, nel territorio del comune di Perledo. Avrebbe potuto avere conseguenze pesantissime ...

