LA RAI PASSA ALL'INCASSO: OLTRE 100 MILIONI DI EURO TRA EUROPEI E SANREMO (Di martedì 13 luglio 2021) Conclusi in trionfo gli EUROpei di Calcio con la vittoria dell'Italia, la Rai PASSA ALL'INCASSO. Nei forzieri di Viale Mazzini entrano OLTRE 100 MILIONI tra i soli due grandi eventi del 2021, EUROpei e il Festival di SANREMO. Un report di Milano Finanza illustra nei dettagli le prime indiscrezioni in arrivo sui ricavi pubblicitari della Tv di Stato. La Rai avrebbe così incassato 65 MILIONI di EURO per gli spot trasmessi durante le partire di EURO 2020 mentre per il Festival di SANREMO la cifra si attesta ...

