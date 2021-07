Incassa la pensione del padre morto per 20 anni. Grazie a un errore burocratico (Di martedì 13 luglio 2021) Dal 1994 al 2017 una donna ha percepito la pensione del padre defunto sfruttando un errore nella registrazione della data di nascita del genitore all’Anagrafe Tributaria e omettendo così di dichiararne l’avvenuta morte all’Inps. Per questo motivo la 74enne è indagata dalla Procura di Milano per indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato, per aver percepito per quasi 20 anni oltre 400 mila euro. Le indagini sono partite nel 2019 da una denuncia sporta dall’Inps. L’istituto, dopo che la pensione era riaccreditata e restituita a partire dalla rata dell’ottobre del 2017 per la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 luglio 2021) Dal 1994 al 2017 una donna ha percepito ladeldefunto sfruttando unnella registrazione della data di nascita del genitore all’Anagrafe Tributaria e omettendo così di dichiararne l’avvenuta morte all’Inps. Per questo motivo la 74enne è indagata dalla Procura di Milano per indebita percezione di erogazione ai ddello Stato, per aver percepito per quasi 20oltre 400 mila euro. Le indagini sono partite nel 2019 da una denuncia sporta dall’Inps. L’istituto, dopo che laera riaccreditata e restituita a partire dalla rata dell’ottobre del 2017 per la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, incassa per 23 anni la pensione del padre morto #cronacamilano - HuffPostItalia : Incassa la pensione del padre morto per 20 anni. Grazie a un errore burocratico - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Milano, incassa per 23 anni la pensione del padre morto #cronacamilano - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Milano, incassa per 23 anni la pensione del padre morto #cronacamilano - PatriziaOrlan11 : RT @MediasetTgcom24: Milano, incassa per 23 anni la pensione del padre morto #cronacamilano -