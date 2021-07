Il fratello di Astori dopo la dedica di Chiellini | ' Grazie a tutti | Davide ha corso con gli azzurri'

(Di martedì 13 luglio 2021)la commoventedi , parla la famiglia. 'Penso cheabbiaal fianco di Giorgio e dei ragazzi durante ogni passo di questo '. Lo scrive in un post su Instagram, ,di ...

'In realtà loro sono ragazzi, padri, compagni, figli e fratelli come tutti noi - sottolinea ildi Davide- Solo che a volte hanno il dono di poterci fare sognare e di lasciare dei ...Lo scrive in un post su Instagram, Brunodi Davide, che a nome di tutta la famiglia ringrazia "di cuore" gli azzurri dopo la dedica della vittoria degli Europei al calciatore ...Parole semplici pronunciate con voce emozionata da Chiellini, cui dopo poche ore ha risposto il fratello di Davide Astori, Bruno, con un commovente post su Instagram: "Penso che Davide abbia corso al ...“Penso che Davide abbia corso al fianco di Giorgio e dei ragazzi durante ogni passo di questo Europeo. La loro dedica va oltre ogni circostanza e le lacrime di Giorgio sono quelle di un gruppo di raga ...