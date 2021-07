(Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Lutto nel mondo del giornalismo: muore a 78 anni, ex caporedattore del Messaggero e del Tempo e più volte sindaco di Pozzaglia Sabina, cittadina in provincia di Rieti dove ha trascorso l'infanzia e dovealle 16 si terranno i. Sposato con Filomena, da tutti chiamata Mena,lascia tre figli. La carriera dicomincia all'Adnkronos "il suo primo amorecamente parlando", racconta il fratello più giovane, Avio. "Poi passa al Globo, quindi al Tempo e da lì al ...

Advertising

TV7Benevento : Giornalisti: addio a Claudio Focolari, domani i funerali... - ForouzanRahmani : RT @GenesiLC: . A capitanare la squadra di giornalisti, telecronisti e bordocampisti, invece, sarà ancora Diletta Leotta. Nonostante si voc… - Libra293Libra29 : RT @Mariagenn59: A capitanare la squadra di giornalisti, telecronisti e bordocampisti, invece, sarà ancora Diletta Leotta. Nonostante si vo… - Esperanzaturca : RT @Mariagenn59: A capitanare la squadra di giornalisti, telecronisti e bordocampisti, invece, sarà ancora Diletta Leotta. Nonostante si vo… - NanuBntz_779 : RT @Mariagenn59: A capitanare la squadra di giornalisti, telecronisti e bordocampisti, invece, sarà ancora Diletta Leotta. Nonostante si vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornalisti addio

Carla Tiboni aiha spiegato che, come ogni anno, la Fondazione ha inviato la richiesta all'Ente Manifestazioni Pescaresi per poter svolgere l'edizione dei Premi al Teatro Monumento D'...... oltre ad avere ricoperto l'incarico di assessore provinciale a Rieti: morì nel 2004 a 84 anni lasciando appunto la moglie Fernanda Paolucci e i figli Claudio, Furio e Avio (tutti) e ...Roma, 13 lug. (Adnkronos) – Lutto nel mondo del giornalismo: muore a 78 anni Claudio Focolari, ex caporedattore del Messaggero e del Tempo e più volte sindaco di Pozzaglia Sabina, cittadina in ...Diversi sono i nomi accostati ai rossoneri in questi giorni poichè il Milan potrebbe rivoluzionare la propria trequarti ...