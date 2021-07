**Editoria: Aie, cresce mercato libro, nei primi sei mesi 2021 + 44%** (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - cresce il mercato del libro nei primi sei mesi dell'anno. E cresce in tutti i canali di vendita, con qualche difficoltà ancora per la grande distribuzione organizzata, e in tutti i generi. Secondo l'analisi dell'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori (Aie) su dati NielsenIQ, nel periodo di riferimento (4 gennaio-20 giugno) sono stati venduti nei canali trade (ovvero nelle librerie, online e fisiche, e nella grande distribuzione, esclusa la scolastica) ben 15 milioni di copie di libri a stampa in più (+44%) rispetto al 2020. Ancor più significativa è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) -ildelneiseidell'anno. Ein tutti i canali di vendita, con qualche difficoltà ancora per la grande distribuzione organizzata, e in tutti i generi. Secondo l'analisi dell'ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori (Aie) su dati NielsenIQ, nel periodo di riferimento (4 gennaio-20 giugno) sono stati venduti nei canali trade (ovvero nelle librerie, online e fisiche, e nella grande distribuzione, esclusa la scolastica) ben 15 milioni di copie di libri a stampa in più (+44%) rispetto al 2020. Ancor più significativa è ...

