Ddl Zan:Salvini,Letta usa persone che dice di voler tutelare (Di martedì 13 luglio 2021) "Nel pomeriggio sarò a Roma in Senato dove si discute il ddl Zan sul quale Letta vuole veramente sbatterci la faccia e mi spiace perchè le persone che dice di voler tutelare sono da lui usate per fare ...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - Link4Universe : Il mio Wembley è domani in aula per il passaggio del DDL Zan - ItaliaViva : Sul DDL Zan dipenderà tutto dal clima che ci sarà in parlamento, speriamo nella possibilità di un accordo. Purtropp… - EmiSilver1 : RT @marioadinolfi: Non mi piace l’idea di convocare rosari o azioni di preghiera contro il ddl Zan. La dialettica politica è laica e non ti… - lupovittorio42 : Ddl Zan: la Lega tenta di far tornare la legge in commissione. Spero che il centrosinistra che è ancora maggioranza… -