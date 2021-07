Coronavirus, contagi in risalita. Si teme il giallo per quattro Regioni (Di martedì 13 luglio 2021) Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo potrebbero rischiare di tornare in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, chiarisce comunque che una risalita dei contagi era prevista ed è in corso, ma con numeri più bassi del passato Leggi su rainews (Di martedì 13 luglio 2021) Sicilia, Campania, Marche e Abruzzo potrebbero rischiare di tornare in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, chiarisce comunque che unadeiera prevista ed è in corso, ma con numeri più bassi del passato

